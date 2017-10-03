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بريزنتيشن تعلن الاسم الجديد للدوري المصري

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بريزنتيشن تعلن الاسم الجديد للدوري المصري بريزنتيشن تعلن الاسم الجديد للدوري المصري

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت، أن شركة المصرية للاتصالات وشركة المحمول الرابعة، أصبحت راعي الكرة المصرية بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة بعد الاتفاق مع الشركة.

وأصدرت برزنتيشن بيانًا رسميا أكدت فيه أنها منذ أن دخولها عالم صناعة كرة القدم، وهي تفتش عن شريك حقيقي من مجال الاتصالات، لرعاية هذه الصناعة التي يعشقها المصريون، كما هو الحال في كل دول العالم العاشقة لكرة القدم التي تتصدر فيها شركات الاتصالات رعاية هذه اللعبة حتى صارت السند المؤثر لها.

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وأوضحت الشركة في بيانها أن صناعة الكرة راجت وتطورت في جميع أنحاء الدنيا بفضل رعاية شركات الاتصالات.

وقالت الشركة في بيانها:" ان هذا الشريك والسند، انتظرناه طويلاً في ، حتى جاء رائد صناعة الاتصالات ليس في مصر وحسب بل في الإقليم بكامله، مشغل الاتصالات المتكامل، والوحيد في مصر، بأقوى تعاقد في تاريخ صناعة كرة القدم المصرية، وهي الخطوة التي لم يقدم عليها من قبل أي مشغل اتصالات آخر طوال السنوات الماضية، وصار مشغل الاتصالات المتكامل، على رأس قائمة منظومة رعايات كرة القدم المصرية".

وأضافت:" ونعلن لجماهير كرة القدم ولشركائنا في الوسط الرياضي، ولكافة العاملين بصناعة كرة القدم في مصر، أن المصرية للاتصالات أصبحت الراعي الرئيسي لكرة القدم، وستكون "الراعي المصري للمنتخب الوطني" وبخبرة ١٦٣ عاماً ستقف المصرية للاتصالات" وراء ، وأنه من الآن ولمدة ثلاث مواسم سيكون الدوري المصري باسم "دوري المصرية للاتصالات".

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