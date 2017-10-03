ملك إسبانيا يتحدث عن استفتاء كتالونيا مساء اليوم
ملك إسبانيا يتحدث عن استفتاء كتالونيا مساء اليوم
08:11 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
الملك فيليب السادس
مدريد - ( د ب أ ):
أعلن القصر الملكى الإسبانى فى العاصمة مدريد، اليوم الثلاثاء، أن الملك فيليب السادس سيتحدث عن الأزمة الخاصة باستقلال كتالونيا واستفتاء يوم الاحد الذى تدور بشأنه الخلافات فى خطاب متلفز الى الشعب الإسباني فى الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.
وكان الاستفتاء على انفاصل إقليم كتالونيا، الذي جرى أمس الأول الأحد، تسبب في سقوط مئات الجرحى بسبب المواجهات بين الشرطة التي تحاول منعه وبين المحتجين الذين يصرون على المشاركة في الاستفتاء.
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