نتنياهو: المصالحة الفلسطينية "وهمية"

تل أبيب - ( د ب أ ):

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، الجهود الحالية الرامية الى سد الفجوة وإنهاء الخلاف الفلسطينى الداخلى الذى استمر عشر سنوات بين حركتى حماس وفتح.

وأضاف نتنياهو - خلال إحدى الفعاليات التى أقيمت في مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية: " نتوقع من كل من يتحدث عن عملية سلام الاعتراف بدولة اسرائيل، وبالطبع، الاعتراف بدولة يهودية ونحن لسنا على استعداد لقبول المصالحات الوهمية التي يبدو أن الجانب الفلسطيني يقوم بتوفيقها على حساب وجودنا".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل خاضت ثلاث حروب مع حركة حماس التى يعتبرها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة جماعة إرهابية.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلى "من يريد القيام بمثل هذه المصالحة، تفاهمنا واضح للغاية: الاعتراف بدولة إسرائيل، وحل الجناح العسكري لحماس، وقطع الاتصال مع إيران التى تدعو إلى تدميرنا" .