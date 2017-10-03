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4 مرشحين في اليوم الثالث لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النادي الأوليمبي

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4 مرشحين في اليوم الثالث لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النادي الأوليمبي 4 مرشحين في اليوم الثالث لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النادي الأوليمبي

التحرير

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أغلقت اللجنة المشكلة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي الأوليمبي في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم " الثلاثاء " أبوابها في اليوم الثالث لتلقي طلبات الترشح.

هذا وقد تقدم اليوم 4 مرشحين علي عدد من المقاعد علي النحو التالي :

مقعد العضوية فوق السن : أميرة محمد إبرهيم قاسم
إبراهيم أحمد بحر جاسور
سامية محمد الحفني أحمد

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مقعد العضوية تحت السن :
شادي محمود عبد العزيز غزال

هذا وتستأنف اللجنة في التاسعة من صباح الغد استقبال السادة أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في التقدم بأوراق ترشحهم حيث يمتد عمل اللجنة إلى الساعة الخامسة مساء، علما بأنه سيتم غلق باب الترشح نهائيا في الخامسة من مساء
يوم السبت القادم الموافق السابع من أكتوبر المقبل. 

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التحرير

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