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"النواب" يقرر إعادة انتخابات لجان الطاقة والدفاع والشئون الإفريقية

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مصراوي Masrawy

"النواب" يقرر إعادة انتخابات لجان الطاقة والدفاع والشئون الإفريقية

07:53 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

الدكتور علي عبد العال

كتب - أحمد علي:

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إعادة انتخابات 3 لجان نوعية: الطاقة والدفاع والشؤون الإفريقية؛ بسبب الطعن على نتيجة الانتخابات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، على أن تُجرى الإعادة يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تجرى الإعادة على مقعدي الوكيلين في لجنة الشئون الإفريقية، ومقعد الرئيس وأمانة السر في لجنة الطاقة، ومقعدي الوكيلين في لجنة الدفاع والأمن القومي.

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