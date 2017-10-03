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الزمالك يستأنف تدريباته.. ونيبوشا يحضر المران

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الزمالك يستأنف تدريباته.. ونيبوشا يحضر المران الزمالك يستأنف تدريباته.. ونيبوشا يحضر المران

التحرير

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات تأهيلية قبل بدء مران اليوم، بناء على تعليمات الجهاز الفني للفريق، حتى لايتعرض اللاعبين لأي إصابات، لاسيما وأن مران اليوم هو الأول بعد الإجازة التي حصلوا عليها.

وكان الزمالك قد عاد اليوم للتدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب لقاء انبي في الدوري الذي انتهى بالتعادل السلبي.

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 وشهد مران اليوم حضور المونتينيجري نيبوشا المدير الفني للفريق بعد عودته للقاهرة فجر اليوم الثلاثاء من بلاده عقب الإجازة التى حصل عليها لمدة 3 أيام بسبب توقف الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة طنطا يوم 13 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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