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العتال يكشف سبب ترشحه على مقعد النائب في انتخابات الزمالك

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العتال يكشف سبب ترشحه على مقعد النائب في انتخابات الزمالك العتال يكشف سبب ترشحه على مقعد النائب في انتخابات الزمالك

التحرير

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كتب: كريم قماح

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أكد هانى العتال، عضو مجلس إدارة الأسبق، ترشحه على منصب نائب رئيس النادي خلال انتخابات الأبيض والتي ستُقام نهاية الشهر المُقبل.

وقال العتال في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن هدفه من خوض الانتخابات المقبلة هو خدمة أعضاء وجمهور نادي الزمالك، مؤكداً على ثقته فى اختيار الجمعية العمومية، للأنسب خلال الفترة المقبلة.

وشدد «العتال» على أن قرار ترشحه على مقعد النائب جاء بسبب ضغط شديد من أعضاء الجمعية العمومية، وتأكيدهم على دعمهم له وثقتهم في جدارته بالمنصب، وواصل أنه لم يحدد هل سيترشح على مقعد النائب الرياضى أم الإدارى.
.
وأضاف العتال أن هدفه الوحيد خلال الانتخابات هو خدمة النادي الأبيض فقط، وكان مجلس إدارة الزمالك الحالى قد أعلن إقامة الانتخابات يومى 23 و 24 نوفمبر القادم و فتح باب الترشح يوم 2 من الشهر نفسه.

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التحرير

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