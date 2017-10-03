ضبط موظف بمكتب بريد الفجالة سرق 53 ألف جنيه من العملاء: "اشتريت آيفون"

كتب – فتحي سليمان:

تمكن ضباط مباحث البريد، اليوم الثلاثاء، من ضبط موظف بمكتب بريد الفجالة؛ لاتهامه بالتلاعب في حسابات العملاء، وسرقة 53 ألف جنيه.

وقال مصدر أمني بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لمصراوي، إن المتهم يدعى "م. أ."، موظف بمكتب بريد الفجالة استولى على 53 ألف جنيه من حسابات 5 عملاء، وكشفت التحريات تلاعب الموظف في حسابات العملاء.

وأوضح المصدر، أن المتهم في اعترافاته قال إن البداية كانت بمبلغ 8 آلاف جنيه لشراء هاتف "آيفون 6" منذ 3 أشهر، لكنه لم يستطع رد المبلغ فسحب باقي الأموال من حسابات العملاء لفتح محل ملابس رفقة 3 آخرين، لكن حظه العثر أوقعه في يد رجال المباحث قبل تربحه من المشروع، وإعادة الأموال المستولى عليها.

أحال اللواء قاسم حسين، مدير شرطة النقل والمواصلات، المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.