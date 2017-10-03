أخبار عاجلة

ميرال أكسينر.. من هي المرأة التي أعلنت تحدي أردوغان؟ -
سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة -
إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية -
إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور) -
حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر -
في الذكرى الـ72.. عابد: «الأمم المتحدة» وراء دمار العراق وسوريا وليبيا واليمن -
حصرياً .. بطولة REV IT UP على شاشة ONSPORT ابتداء من الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط موظف بمكتب بريد الفجالة سرق 53 ألف جنيه من العملاء: "اشتريت آيفون"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط موظف بمكتب بريد الفجالة سرق 53 ألف جنيه من العملاء: "اشتريت آيفون"

06:50 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

مكتب بريد

كتب – فتحي سليمان:

تمكن ضباط مباحث البريد، اليوم الثلاثاء، من ضبط موظف بمكتب بريد الفجالة؛ لاتهامه بالتلاعب في حسابات العملاء، وسرقة 53 ألف جنيه.

وقال مصدر أمني بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لمصراوي، إن المتهم يدعى "م. أ."، موظف بمكتب بريد الفجالة استولى على 53 ألف جنيه من حسابات 5 عملاء، وكشفت التحريات تلاعب الموظف في حسابات العملاء.

وأوضح المصدر، أن المتهم في اعترافاته قال إن البداية كانت بمبلغ 8 آلاف جنيه لشراء هاتف "آيفون 6" منذ 3 أشهر، لكنه لم يستطع رد المبلغ فسحب باقي الأموال من حسابات العملاء لفتح محل ملابس رفقة 3 آخرين، لكن حظه العثر أوقعه في يد رجال المباحث قبل تربحه من المشروع، وإعادة الأموال المستولى عليها.

أحال اللواء قاسم حسين، مدير شرطة النقل والمواصلات، المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هارب من الإعدام بالعياط.. خطط لزيارة والدته فسقط في قبضة الشرطة

    أخبار

  • ضبط 5 متهمين سطوا على مصنع نسيج واعتدوا على مالكه في السلام

    أخبار

  • كشف لغز سرقة 65 ألف جنيه من داخل صيدلية بالمرج

    أخبار

  • السيطرة على حريق بشقة سكنية في المعادي- (صور)

    أخبار

إعلان

e42066319d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية

ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية

دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه"

دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه"

9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية"

9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية"

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف