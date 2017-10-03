"الرقابة الإدارية" تضبط تشكيلاً عصابيًا بالسويس استولى على 4 ملايين جنيه
"الرقابة الإدارية" تضبط تشكيلاً عصابيًا بالسويس استولى على 4 ملايين جنيه
06:01 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
هيئة الرقابة الإدارية
السويس - حسام الدين أحمد:
ضبط أعضاء مكتب هيئة الرقابة الإدارية في السويس، تشكيلاً عصابيًا يتزعمه مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاجتماعي بديوان عام المحافظة، استولى وثلاثة آخرين على مبلغ 4 ملايين جنيه.
كانت معلومات وردت من مواطنين لمكتب الرقابة الإدارية، بإشراف اللواء مهند حسين، مدير المكتب، تفيد بتزوير المتهمين لطلبات استرداد مبالغ مالية باسم المستفيدين بمشروعات الاسكان، سبق وأن دفعوها بمشروع وحدات الزواج الحديث، وحصولهم على المبالغ المستردة لأنفسهم.
وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات، وتكرار تلك الواقعة، لا سيما مع معرفة المنتفعين الذين فوجئوا بشطب أسمائهم من كشوف المستحقين، بسبب سحب مقدم الحجز والاقساط.
وتبين أن وراء عمليات التلاعب، مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادي، و3 من الموظفين بالصندوق، وبتقنين الإجراءات، ومداهمة محل إقامة المتهمين، ضبط أعضاء الرقابة "ماسح ضوئي ألوان" وطابعة ماركةhp .
واستخدم المتهمون، الماسح والطباعة لتزوير طلبات استرداد المبالغ المالية، المدفوعة مقدم لحجز وحدات إسكان مشروع الزواج الحديث على خلاف الحقيقة، والحصول على تلك المبالغ المالية لأنفسهم.
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