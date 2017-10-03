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التزكية تحسم مقاعد «الشئون الإفريقية والمشروعات الصغيرة» بالبرلمان

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التزكية تحسم مقاعد «الشئون الإفريقية والمشروعات الصغيرة» بالبرلمان التزكية تحسم مقاعد «الشئون الإفريقية والمشروعات الصغيرة» بالبرلمان

التحرير

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فاز النائب محمد علي يوسف برئاسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، والنائبان أحمد المرشدي، وسعاد المصري، بمنصب الوكيلين، ومحمود سعد بمنصب أمين السر، وذلك بالتزكية.

كما فاز الدكتور السيد فليفل برئاسة لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بالتزكية خلال انتخابات اللجان النوعية للبرلمان اليوم. كما فاز كل من صلاح عفيفى وزرق جالى بوكالة اللجنة، واستمرت مى محمود، بمنصب أمين السر.

ومن المقرر إعلان كافة نتائج انتخابات اللجان عقب الانتهاء منها بالكامل، وإعلانها خلال الجلسة العامة للمجلس مساء اليوم.

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واستأنف مجلس النواب جلساته أمس الإثنين بعد انتهاء إجازته البرلمانية والتي بدأت في يوليو الماضي واستمرت لثلاثة أشهر، وافتتح رئيس مجلس النواب الجلسة بإلقاء كلمة، ثم ألقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمته والتي تضمنت أهم مشروعات القوانين التي ستتقدم بها خلال دور الانعقاد الحالي.

ودعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اللجان النوعية، البالغ عددها 25 لجنة، اليوم الثلاثاء، لانتخاب هيئات مكاتبها.

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التحرير

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