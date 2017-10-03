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بتمويل من صندوق تحيا مصر.. 4 محطات صرف جديدة بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

بتمويل من صندوق تحيا .. 4 محطات صرف جديدة بالبحيرة

05:35 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

بتمويل من صندوق تحيا مصر.. 4 محطات صرف جديدة بالبحيرة

المهندسة نادية عبده

البحيرة – أحمد نصرة:

اعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، البدء في تنفيذ وإنشاء 4 محطات صرف زراعي على مصارف الخيري، والدشودى، وشراشرة، وتروجي، تعمل وفقًا لأحدث النظم الفنية والتقنيات العالمية، من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتمويل من صندوق تحيا مصر.

جاء ذلك خلال رئاستها، اليوم الثلاثاء، لاجتماع متابعة استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء ولمواجهة السيول والأمطار الغزيرة، بحضور الدكتورة جيهان مراد، الأمين المساعد لرئيس مجلس الوزراء، وممثلي هيئة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

شهد الاجتماع، استعراض موقف الخطة العاجلة، وجرى الاتفاق على البدء في تنفيذ نماذج المحاكاة وسيناريوهات إدارة أزمة بالمراكز والمدن ومحطات الصرف الزراعي للوقوف على مدى جاهزيتها، ووحدات الطوارئ بها لاستيعاب تصرفات المياه الزائدة بالمصارف الزراعية، وسرعة تحرك العاملين والمعدات لموقع الحدث للتأكد من مدى جاهزية الأفراد والمعدات.

ومن المقرر أن يجري غدًا تنفيذ سيناريو إدارة أزمة بمركز دمنهور، يشمل مناطق نفق أحمد محرم، وشارعي شجرة الدر والزهور، ومحطة رفع الخيري، بالإضافة لنموذج محاكاة آخر بكفر الدوار يشمل مدخل المدينة، وشارعي الجيش وصلاح سالم، بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة مفاجئة للوقوف على مدى جاهزية الجهات والأماكن المعنية.

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