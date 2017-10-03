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ننشر أسماء النواب الفائزين برئاسة اللجان النوعية بالبرلمان

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مصراوي Masrawy

ننشر أسماء النواب الفائزين برئاسة اللجان النوعية بالبرلمان

05:30 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

ننشر أسماء النواب الفائزين برئاسة اللجان النوعية بالبرلمان

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

احتفظ غالبية رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمناصبهم خلال انتخابات اللجان ولدور الانعقاد الثالث، والتي انطلقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وفاز النائب بهاء أبو شقة، برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بالتزكية، كما فاز بالتزكية النائب صالح هشام الشعيني، برئاسة لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثرورة الحيوانية.

كما فاز النائب أحمد سمير، بالتزكية بمنصب رئيس لجنة الصناعة، فيما انتهت الانتخابات في لجنة السياحة بفوز سحر طلعت مصطفى، كما احتفظ النائب عمرو غلاب، برئاسة لجنة الشئون الاقتصادية بالتزكية، وفاز بالتزكية أيضًا كل من: "النائب سعد الجمال، برئاسة لجنة الشئون العربية، وعلاء عابد، بلجنة حقوق الإنسان، وكمال عامر، للجنة الدفاع والأمن القومي، وهمام العادلي، للجنة الاقتراحات والشكاوى، وفرج عامر، للجنة الشباب والرياضة".

وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز حسين عيسى، للجنة الخطة والموازنة، وعبد الهادي القصبي، للتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاض ذوي الإعاقة، وأسامة العبد للجنة الشئون الدينية والأوقاف، فيما فاز بالتزكية جبالي المراغي، للجنة القوى العاملة، ومحمد علي يوسف، للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأسامة هيكل، للجنة الثقافة والإعلام والآثار.

وتمكن عددٌ من النواب، من الفوز برئاسة اللجان النوعية في انتخابات دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب، حيث فاز النائب محمد رشوان، برئاسة لجنة الطاقة والبيئة على حساب النائب طلعت السويدي، كما فاز النائب نضال السعيد، برئاسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حساب النائبة مي البطران، ومحمد العماري، للجنة الشئون الصحية على حساب هالة مستكلي، وأحمد السجيني، للجنة الإدارة المحلية على حساب النائب محمد عطية الفيومي.

كما فاز بالتزكية - أيضًا - كل من: "النائب طارق رضوان، برئاسة لجنة العلاقات الخارجية، والنائب السيد فليفل للجنة الشئون الإفريقية، وهشام عبد الواحد للجنة النقل والمواصلات، ومعتز محمود، للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، وجمال شيحة للجنة التعليم والبحث العلمي".

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