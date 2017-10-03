تحقيقات جامعة طنطا في واقعة "حضن الخطوبة": إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، أن جامعة طنطا أحالت طلاب كلية الحقوق المشاركين في حفل الخطوبة الذي تضمن حضن طالبة وطالبة داخل الحرم الجامعي، إلى مجلس التأديب.

وكان طالب بكلية الحقوق بجامعة طنطا، قام بتجهيز حرم الجامعة بالورود والبالونات للإعلان عن خطبته، وأثناء مفاجأة خطيبته بتبادل الأحضان بالحرم الجامعي على مرأى ومسمع من زملائهم، وقد تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الواقعة.

وتلقى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار تقريرًا بنتيجة التحقيق في واقعة إقامة حفل الخطوبة.

وذكر البيان أن الدكتور إبراهيم سالم القائم بأعمال رئيس الجامعة اتخذ كافة الإجراءات القانونية بإحالة الواقعة للتحقيق.

وأكد البيان أن الجامعة أوقفت إخصائي الأمن احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات معه فيما نسب إليه في الواقعة بالسماح للطلاب بإقامة الحفل، وذلك طبقًا لنص القرار رقم 2539 بتاريخ 3 أكتوبر 2017، فيما انتهت الإدارة القانونية بكلية الحقوق إلى إحالة كافة الطلاب المشاركين في الحفل إلى مجلس تأديب الطلاب بكلية الحقوق.

وأشار البيان أن الجامعة أرسلت صورة من التحقيقات مع الطالب مناح محمد السعدني -العريس الذي حضن الطالبة على مرأى ومسمع من الطلاب- إلى الدكتور رئيس جامعة المنوفية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشيرًا إلى أن الطالب سالف الذكر من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، حيث لا ولاية لجامعة طنطا عليه في هذا الشأن.

ولفتت الجامعة، إلى أن طالب بكلية الحقوق جامعة طنطا بالاتفاق مع إخصائي الأمن بكلية الحقوق، والذي أعطاه الإذن بإقامة حفل الخطوبة دون إعلام مدير أمن الكلية رغم تواجده بها، وعليه قام طالب بالفرقة الرابعة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية وطالبة بالفرقة الثالثة انتساب بكلية الحقوق بجامعة طنطا بإقامة حفل الخطوبة، والقيام بأفعال تناقض الأعراف والتقاليد الجامعية.

وأكد الدكتور ابراهيم عبد الوهاب سالم القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا على "احترام جامعة طنطا لكافة القوانين واللوائح والأعراف والتقاليد الجامعية، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه مخالفتها، والخروج على مقتضياتها؛ ترسيخًا لقدسية الحرم الجامعي".

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ولفت البيان أن إجراءات الجامعة تأتي في إطار توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء الجامعات بضرورة تحقيق الانضباط داخل الجامعات على مستوى كافة عناصر المنظومة التعليمية من خلال الالتزام بالضوابط واللوائح الجامعية وعدم السماح بأي تجاوزات أو خروج على الأعراف والتقاليد الجامعية.