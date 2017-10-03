"الوطنية للصحافة": إرسال بدل الصحفيين لجميع المؤسسات شاملاً الزيادة غدًا

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أنها سترسل غداً الأربعاء بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالمؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة، بالزيادة المقررة وبأثر رجعي من 1/7/2017، وكذلك مرتبات الصحفيين بجريدة الشعب.

وبحسب بيان لها اليوم الثلاثاء، سترسل الهيئة غداً مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش حتى 31 أغسطس 2017 لجميع المؤسسات الصحفية القومية.

وتقدمت الهيئة بالشكر لكل المسئولين بالدولة والحكومة ووزارة المالية، على تلبية مطالب المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة.