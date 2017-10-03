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تجديد حبس متهمين من مؤسسي "اتحاد الجرابيع" 15 يومًا

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس متهمين من مؤسسي "اتحاد الجرابيع" 15 يومًا

05:05 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

كتب – محمود السعيد:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس اثنين من مؤسسي "اتحاد الجرابيع" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتحريض على التظاهر ضد الغلاء.

والصادر بحقهم أمر الحبس هما: إيناس إبراهيم ومحمد محفوظ.
نسبت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على التظاهر والانضمام لجماعة محظورة (اتحاد الجرابيع)، والترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن طريق الفيس بوك، وتلقي تمويلات لتنفيذ جرائم إرهابية، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة تهدف لتعطيل أحكام القانون والدستور، وإثارة الشعب ضد اتفاقية ترسيم الحدود، والمعروفة بـ"تيران وصنافير".

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بتأسيس "اتحاد الجرابيع" خلال تجمعهم بحديقة الأزهر بمدينة نصر، الشهر الماضي، وتم إحالتهم للنيابة للتحقيق.

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