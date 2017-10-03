الكتالونيون يتحدون السلطات الإسبانية مجددا بإضراب عام

برشلونة- (د ب أ):

أطلق القوميون في إقليم كتالونيا تحديا جديدا لسلطة إسبانيا على الإقليم الذي أجرى استفتاء حول الاستقلال عن إسبانيا هذا الأسبوع، وذلك بإضراب عام بدأ اليوم، الثلاثاء، أصاب برشلونة والعديد من الطرق الرئيسية بالشلل، مع الاحتفاظ بالسلمية.

وتمت الدعوة للإضراب بعد أن اتهمت السلطات الكتالونية الشرطة الإسبانية بإصابة 893 شخصا، من بينهم أربعة نقلوا إلى المستشفى، وبالاستيلاء على مواد الانتخابات من المدارس والمباني العامة الأخرى خلال محاولات لمنع الاستفتاء الذي أجراه الإقليم أمس الأول الأحد رغم أن المحكمة العليا الإسبانية قضت بحظره .

وشارك آلاف الأشخاص اليوم في مسيرة عبر برشلونة، ونظموا احتجاجات كبيرة أمام مراكز الشرطة الوطنية وحزب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي "حزب الشعب" وبجوار مدرسة استخدمت فيها شرطة مكافحة الشغب الرصاص المطاطي يوم الاستفتاء.

وصرح موظف حكومي يدعى دومينجو، والذي شارك بالتصويت لصالح البقاء ضمن إسبانيا يوم الأحد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه قرر الانضمام للاحتجاج ،الذي دعت إليه نقابات عمالية وجماعات انفصالية، بسبب اشمئزازه من "العنف الذي استخدمته قوات فرض القانون".

وتوقفت وسائل النقل العام في برشلونة على مدار معظم اليوم، وبالمثل الميناء والعديد من المحلات التجارية. وظهرت حواجز الطرق في العشرات من الطرق السريعة في كتالونيا.

وعلق نادي برشلونة لكرة القدم تدريباته دعما للإضراب.