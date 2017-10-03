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اللواء سمير فرج: المصالحة الفلسطينية تتويج لجهود المخابرات العامة

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مصراوي Masrawy

اللواء سمير فرج: المصالحة الفلسطينية تتويج لجهود المخابرات العامة

04:26 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

اللواء سمير فرج: المصالحة الفلسطينية تتويج لجهود المخابرات العامة

اللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية الأسبق

كتب- محمود رمزي:

قال اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق، إن اجتماع حكومة الوفاق الفلسطيني في غزة وتسلم مقراتها، تتويج لجهود ونجاح جهاز المخابرات العامة المصرية في تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وأضاف فرج، في تصريح لـ"مصراوي"، الثلاثاء، أن التواصل المصري مع حماس لتحقيق الوفاق الفلسطيني، يقضى على مصادر تهديد الأمن القومي على الحدود مع قطاع غزة، نتيجة دعم عناصر حماس للجماعات التكفيرية في سيناء وتقديم الدعم المادي واللوجيستي لها.

وشدد فرج، على أن القضية الفلسطينية استُغلت من بعض الدول العربية في إحداث انشقاقات بين الفصائل، والمصالحة ستنعكس على الأمن القومي العربي، موضحًا أن وجود رئيس المخابرات العامة المصرية في اجتماع حكومة الوفاق يؤكد أن ستظل اللاعب الرئيسي ومفتاح الحل في القضية الفلسطينية.

كانت حكومة الوفاق الفلسطينية، تسلمت مهامها واختصاصاتها في قطاع غزة بشكل رسمي اليوم، عقب انعقاد جلسة الأسبوعية في القطاع بحضور الوزير خالد فوزي رئيس المخابرات العامة المصرية.

وألقى الرئيس عبد الفتاح ، رسالة مسجلة لحكومة الوفاق الفلسطيني، حث خلالها على تحقيق الوفاق بين أطياف الشعب الفلسطيي و تخطى جميع العقبات التي أدت إلى التنافر والانقسام.

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مصراوي Masrawy

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