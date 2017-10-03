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بالتفاصيل.. مقترح جديد من التعليم لمصروفات المدارس اليابانية

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مصراوي Masrawy

بالتفاصيل.. مقترح جديد من التعليم لمصروفات المدارس اليابانية

04:20 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

بالتفاصيل.. مقترح جديد من التعليم لمصروفات المدارس اليابانية

كتبت- ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على المديريات التعليمية بشأن تحصيل مصروفات المدارس المصرية- اليابانية، الخاصة بتطبيق أنشطة "التوكاتسو بلس".

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إن وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بديوان الوزارة، انتهت في دراستها لموضوع تحصيل مصروفات الأنشطة اليابانية إلى عرض مقترح تضمن أن يكون تدرج المصروفات للمراحل التعليمية داخل المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الحالي 2017/ 2018 على النحو التالي:

- مرحلة رياض الأطفال "المستوى الأول": 2000 جنيهًا مصريًا.

- مرحلة رياض الأطفال "المستوى الثاني" 2500 جنيهًا.

- مرحلة التعليم الابتدائي "الصف الاول" 3000 جنيهًا، والصف الثاني 3500 جنيهًا، والصف الثالث 4000 جنيهًا.

على أن يتم الالتزام بباقي ماجاء بأحكام المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2017، فيما يخص مصروفات الأنشطة اليابانية "التوكاتسو بلس".

وأكد حجازي، أن المنشور المرسل، هدفه الإطلاع وإبداء الرأي موافاة الوزارة في موعد غايته غدًا الأربعاء، توطئة للعرض على وزير التربية والتعليم.

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