أخبار عاجلة

ميرال أكسينر.. من هي المرأة التي أعلنت تحدي أردوغان؟ -
سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة -
إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية -
إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور) -
حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر -
في الذكرى الـ72.. عابد: «الأمم المتحدة» وراء دمار العراق وسوريا وليبيا واليمن -
حصرياً .. بطولة REV IT UP على شاشة ONSPORT ابتداء من الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. تنفيذ اكتاف ومراسي الكباري العائمة الجديدة بالإسماعيلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. تنفيذ اكتاف ومراسي الكباري العائمة الجديدة بالإسماعيلية

04:15 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

  • عرض 6 صورة

    2e8b9b3d5e.jpg

  • عرض 6 صورة

    813b72cb96.jpg

  • عرض 6 صورة

    58bf0417f7.jpg

  • عرض 6 صورة

    033ea43a89.jpg

  • عرض 6 صورة

    40dcca1ed2.jpg

  • عرض 6 صورة

    f152fa3f0b.jpg

إعادة الألبوم

مدير إدارة البرلس التعليمية يقوم بدور معلم لغة فرنسية..

الألبوم التالى

مدير إدارة البرلس التعليمية يقوم بدور معلم لغة فرنسية.. "في عجز مدرسين"

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قال المهندس عادل طنطاوي وكيل مدير إدارة الترسانات لبناء السفن بهيئة قناة السويس، إن العمل يجري على قدم وساق بمشروعات تنفيذ الكباري العائمة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف طنطاوي لـ"مصراوي"، أنه جاري تنفيذ 3 كباري، 2 منهم أمام معدية نمرة 6، و1 أمام القنطرة وآخر كوبري أمام معدية نمرة 6 الغربي، تم تجميعه بترسانة بورسعيد وجاهز للتركيب بعد انتهاء المراسي خلال أيام.

وأوضح وكيل مدير إدارة الترسانات، أنه جاري تنفيذ كوبري نمرة 6 الشرقي، بشركات هيئة قناة السويس، في الشركة البورسعيدية والإنشاءات، ثم يتم تجميعهم بترسانه بورسعيد وتركيبها بالموقع بعد انتهاء المراسي آخر أكتوبر.

كما يجري بناء كوبري القنطرة جاري بشركة الانشاءات وترسانة بورسعيد بمعاونة الشركة البورسعيدية وترسانة بورتوفيق بمعاونة ترسانة السويس وشركة التمساح ومن المقرر تجميعه بترسانه بورسعيد وتركيبه بالموقع مطلع شهر ديسمبر.

ومن المخطط أن تنتهي هيئة القناة من تنفيذ الثلاث كباري خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر ليتم تدشينهم والافتتاح الرسمي عقب التشغيل التجريبي لها، في احتفالية رسمية يحضرها الرئيس عبدالفتاح وكبار رجال الدولة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "مميش" يدشن حملة "مدن القناة خالية من فيروس سي"

    أخبار

  • بالصور.. تجميع أجزاء كوبري "نمرة 6" العائم للربط بين ضفتي القناة

    أخبار

  • 7.1 % نسبة الأمية بالإسماعيلية.. ومساع لتحويلها لـ"صفر"

    أخبار

  • لإسعاف مصابي سيناء.. "الدم الإقليمي" بالإسماعيلية بحاجة للتبرع

    أخبار

إعلان

63781d6ea1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب