بالصور.. تنفيذ اكتاف ومراسي الكباري العائمة الجديدة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قال المهندس عادل طنطاوي وكيل مدير إدارة الترسانات لبناء السفن بهيئة قناة السويس، إن العمل يجري على قدم وساق بمشروعات تنفيذ الكباري العائمة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف طنطاوي لـ"مصراوي"، أنه جاري تنفيذ 3 كباري، 2 منهم أمام معدية نمرة 6، و1 أمام القنطرة وآخر كوبري أمام معدية نمرة 6 الغربي، تم تجميعه بترسانة بورسعيد وجاهز للتركيب بعد انتهاء المراسي خلال أيام.

وأوضح وكيل مدير إدارة الترسانات، أنه جاري تنفيذ كوبري نمرة 6 الشرقي، بشركات هيئة قناة السويس، في الشركة البورسعيدية والإنشاءات، ثم يتم تجميعهم بترسانه بورسعيد وتركيبها بالموقع بعد انتهاء المراسي آخر أكتوبر.

كما يجري بناء كوبري القنطرة جاري بشركة الانشاءات وترسانة بورسعيد بمعاونة الشركة البورسعيدية وترسانة بورتوفيق بمعاونة ترسانة السويس وشركة التمساح ومن المقرر تجميعه بترسانه بورسعيد وتركيبه بالموقع مطلع شهر ديسمبر.

ومن المخطط أن تنتهي هيئة القناة من تنفيذ الثلاث كباري خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر ليتم تدشينهم والافتتاح الرسمي عقب التشغيل التجريبي لها، في احتفالية رسمية يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة.