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العاهل السعودي يتطلع أن تحقق زيارته إلى روسيا الأمن والسلم الدوليين

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مصراوي Masrawy

العاهل السعودي يتطلع أن تحقق زيارته إلى الأمن والسلم الدوليين

04:11 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

العاهل السعودي يتطلع أن تحقق زيارته إلى روسيا الأمن والسلم الدوليين

الملك سلمان بن عبد العزيز

الرياض- ( د ب أ) :

أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، الثلاثاء، عن تطلعه بأن تحقق المباحثات التي سيجريها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، خلال الأسبوع المقبل في موسكو، الأمن والسلم الدوليين إضافة إلى تطوير العلاقات في كافة المجالات بين البلدين.

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان بثته وكالة الأنباء (واس ) عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن "خادم الحرمين الشريفين عبر خلال الجلسة عن تطلعه أن تحقق زيارته لروسيا الاتحادية ومباحثاته مع الرئيس بوتين والمسؤولين في روسيا ما يطمح له البلدان من تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين".

وأوضح العواد أن "مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور الأمر السامي باعتماد وتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وما نص عليه الأمر السامي من أن الدولة حارسة القيم الشرعية وتعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها في هذا الأمر أو غيره، وأن التنفيذ سيكون وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة".

وثمن مجلس الوزراء" تدشين خادم الحرمين مشروعات الطائف الجديد والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بحوالي أحد عشر مليار ريال".

ورحب مجلس الوزراء السعودي بانضمام دولة فلسطين إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية " الإنتربول " بعد تصويت 74 دولة مع القرار في اجتماعات الجمعية العامة في بكين، وعد ذلك إنجازاً سياسياً ونجاحاً للنضال الفلسطيني والعمل العربي المشترك لترسيخ مكانة ودور فلسطين على الساحة الدولية.

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