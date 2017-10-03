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منافس وحيد أمام بارزاني على رئاسة إقليم كردستان العراق

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مصراوي Masrawy

منافس وحيد أمام بارزاني على رئاسة إقليم كردستان العراق

04:08 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

منافس وحيد أمام بارزاني على رئاسة إقليم كردستان العراق

رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني خلال مؤتمر

أربيل – (أ ف ب):

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في كردستان العراق الثلاثاء أن مرشحا وحيدا تقدم للمشاركة في انتخابات رئاسة الإقليم المقررة في الاول من نوفمبر المقبل، وهو من أبرز معارضي الرئيس الحالي مسعود بارزاني.

وقال رئيس مجلس المفوضين ياري حاجي عمر لوكالة فرانس برس إنه تسلم كل الوثائق اللازمة من "المرشح محمد توفيق رحيم لكي يكون الوحيد الذي قدم نفسه للمنافسة على منصب رئاسة الإقليم".

وينتمي رحيم لحركة التغيير التي كان يتزعمها الراحل نشروان مصطفى وهو من قيادة البشمركة السابقين.

ويعد المرشح البالغ من العمر 63 عاما، من أشد معارضي الرئيس مسعود بارزاني وأعلن بشكل صريح معارضته لتمديد ولايته لزعامة الإقليم.

وشغل رحيم منصب وزير الصناعة في حكومة مجلس الحكم أول حكومة عراقية تشكلت بعد سقوط نظام صدام حسين.

وأعلن بارزاني مرارا أنه لا ينوي الترشح لولاية جديدة.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في 12 سبتمبر أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في إقليم كردستان ستجري في الأول من نوفمبر. وقد صادقت على 21 لائحة استعدادا للانتخابات التشريعية.

وكانت آخر انتخابات رئاسية في كردستان أجريت عام 2009. وولاية الرئيس أربع سنوات إلا أن البرلمان مددها عام 2013 لسنتين إضافيتين.

وفي سبتمبر 2013 جرت انتخابات عامة، إلا أنه تم تجميد نشاط البرلمان منذ نوفمبر2015 وبقي مسعود بارزاني رئيسا.

هذا المحتوى من

AFP

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