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إحالة مدير مركز شباب «عمروس» بالمنوفية للتحقيق بسبب «الشيشية»

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إحالة مدير مركز شباب «عمروس» بالمنوفية للتحقيق بسبب «الشيشية» إحالة مدير مركز شباب «عمروس» بالمنوفية للتحقيق بسبب «الشيشية»

التحرير

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أحال المهندس هشام بيومي، رئيس مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، مدير مركز شباب قرية عمروس للتحقيق؛ لتدخين عدد من الموظفين "الشيشة" داخل الملعب.

وأجرى "بيومي" جولة تفقدية لعدد من مراكز الشباب، شملت مركز تلك القرية، وفوجئ أثناء مروره بجلوس موظفيه لتدخين الشيشة في الملعب الرئيسي، ولاذوا بالفرار فور مشاهدتهم له "هربوا بالشيشية"، حسب قوله.

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وأكد رئيس مركز الشهداء، أن الواقعة تعكس عدم الانضباط داخل مركز الشباب، وعدم تحمل مديره للمسؤولية، مشددا على أنه سيستمر في المرور المفاجئ والمتابعه الجدية لجميع موظفي الجهاز التنفيذي للمركز.
 

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التحرير

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