رئيس جامعة بورسعيد عن تسكين الطلبة في مدن غير مكتملة: تهريج

التحرير

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قال الدكتور شمس الدين شاهين، رئيس جامعة بورسعيد إن ما تم تداوله على عدد من المواقع الإلكترونية حول تسكين طلبة الكليات في مدينة جامعية غير مكتملة، "تهريج".

وأضاف شاهين، لـ"التحرير"، أن المدينة الجامعية كانت تخضع للتطوير بالكامل من الداخل والخارج، وتم الانتهاء من كافة التطويرات وتسكين الطلبة بنسبه 90%، عدا جناح واحد به 8 غرف، لم يتم الانتهاء من تطويره خارجيا، ولم يسكن به أي طلبة، لكن ما حدث أن طالبتين واحدة من أسوان والأخرى من الغردقة، كان مقرر لهما دخول المدينة الجامعية، الأسبوع المقبل، بعد انتهاء التطويرات.

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وتابع: "الطالبات قالوا للمشرفة أين سنسكن حتى تسليم الغرف الخاصة بنا؟ ونحن فتيات ونخشى السكن في فنادق خارجية، ما جعل المشرفة تدخلهم غرفة بالجناح الذي لم يكتمل، وكان به بعض الرمال وشكائر الأسمنت الخاصة بالعمال، لكنها لم تكن في غرفة الطالبتين، لكن كانت في غرف مجاورة لهما".

وذكر أن الطالبتين نشرتا الصور على موقع "فيسبوك"، ما جعل عدد من المواقع تنشر أخبار مغلوطة دون الرجوع للجامعة أو تحري الدقة.