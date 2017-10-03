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عبد الغني الغائب الوحيد من «الجبلاية» عن موقعة مصر والكونغو

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عبد الغني الغائب الوحيد من «الجبلاية» عن موقعة مصر والكونغو عبد الغني الغائب الوحيد من «الجبلاية» عن موقعة مصر والكونغو

التحرير

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كتب- عبد الرحمن مصطفى:

يحضر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، مباراة أمام الكونغو برازافيل، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

ومن المقرر أن يتوجه مجلس اتحاد الكرة، إلى الإسكندرية، يوم الخميس المقبل، وحتى موعد المباراة، حيث سيحضر المجلس بالكامل، باستثناء مجدي عبدالغني، الذي يترأس بعثة منتخب الشباب في عمان، للمشاركة في دورة مسقط الودية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الجبلاية، عدة اجتماعات تحفيزية، عقب تدريبات ، لتحفيز اللاعبين والجهاز الفني، قبل المباراة المرتقبة.

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وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.

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التحرير

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