"المرور": إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر في هذه المواعيد لاستكمال إصلاحات الفواصل

كتب - فتحي سليمان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة مواعيد استكمال إصلاحات كوبري أكتوبر حيث تكون جميع الاعمال بقطع حارة واحدة أعلى الوصلة المعلقة في اتجاه رمسيس وترك الحارة الاخرى لمرور السيارات لهذا الاسبوع فقط اعتبارا من الساعة 12 ليل الأربعاء، وحتى السادسة صباح يوم السبت.

وأوضحت إدارة مرور القاهرة أن باقي الاعمال سيتم استئنافها ابتداءً من الساعة 12 ليل الخميس حتى الساعة السادسة صباح يوم الاحد ليلا ونهارا من كل أسبوع اعتباراً من الأسبوع القادم حتى انتهاء الإصلاحات.

وأمر اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القاهرة، الادارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء متولي مدير المرور بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والاقماع والاضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال بالمنطقة وذلك لمواجهة اية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.