التعليم: إغلاق باب التقديم للمدارس اليابانية منتصف الليل

كتبت- ياسمين محمد:​

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم إغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم للمدارس المصرية اليابانية، في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليلة.

وأضاف خيري، في تصريح لمصراوي، أن الطلاب الذين تقدموا حتى الآن بلغوا 29 ألف طالب وطالبة.

ويمكن لأولياء الأمور الراغبين في التقديم لأبنائهم بالمدارس اليابانية اتباع الرابط التالي: "http://ejsreg.emis.gov.eg/".

يذكر أن التقديم مقتصر على ثمانية مدارس فقط في 7 محافظات هي: محافظة السويس (المصرية اليابانية بفيصل) مرحلة التعليم الأساسي وتضم 11 فصلًا، محافظة القاهرة – المصرية اليابانية بالشروق (2) - مرحلة التعليم الأساسي – تضم 18 فصلًا، محافظة القاهرة – المصرية اليابانية القاهرة الجديدة – المرحلة التعليمية جميع المراحل – تضم 28 فصلًا ، ومحافظة الإسكندرية – المصرية اليابانية ببرج العرب (2) – المرحلة التعليمية جميع المراحل – وتضم فصلًا.

بالإضافة إلى محافظة المنوفية – المصرية اليابانية بشبين الكوم – المرحلة التعليمية: تعليم أساسي – تضم 11 فصلًا، محافظة بني سويف – المصرية اليابانية ببني سويف الجديدة – مرحلة التعليم الأ ساسي – تضم 22 فصلًا، محافظة أسيوط – المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة – جميع مراحل التعليم – تضم 14 فصلًا، ومحافظة المنيا – المصرية اليابانية بالمنيا – مرحلة التعليم أساسي – وتضم 11 فصلا.

وبعد فحص بيانات التقديم وتحديد المقبولين، ترسل وزارة التربية والتعليم البيانات للمديريات التعليمية، التي تحدد مواعيد استقبال أوراق التقديم، ودخول المدارس.

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