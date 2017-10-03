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رشوان يطيح بالسويدي من رئاسة لجنة الطاقة بـ"النواب"

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مصراوي Masrawy

رشوان يطيح بالسويدي من رئاسة لجنة الطاقة بـ"النواب"

03:43 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

كتب- أحمد علي:

حقق النائب محمد رشوان، أولى مفاجأت انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب بعد فوزه بمنصب رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب على حساب طلعت السويدي ابن عم النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم .

فيما فاز بمنصب الوكالة كل من أيمن أبو العلا وحمادة غلاب. وتولى النائب علاء سلام، منصب أمين سر اللجنة.

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قال إن هيئة مكتب المجلس أعلنت قوائم الترشح للجان النوعية وفقا للرغبات التي أبداها النواب بالانضمام إليها، وذلك عملا بحكم المادة 41 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضح عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء - أنه عملا بحكم المادة 41 من اللائحة الداخلية للمجلس، فلكل عضو تقديم اقتراحات أو اعتراضات كتابة، وسيقوم مكتب المجلس بنظرها وفقا للقواعد والإجراءات التي أقرها المجلس في دور الانعقاد الأول، والتي تنص على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن 9 أعضاء، وأن يتم مراعاة تمثيل المرأة والشباب، وألا يزيد عدد أعضاء اللجنة من المحافظة الواحدة عن ربع عدد الأعضاء مع مراعاة الأقدمية والتخصص في نشاط اللجنة.

ولفت إلى أن الأعضاء الذين لم يتقدموا بطلبات لتعديل عضويتهم في اللجان، تم اعتبارهم مستمرين بذات لجانهم التي كانوا قد انضموا إليها في دور الانعقاد الماضي.

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