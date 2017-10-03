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غياب «البطل» ونحافة «نجلاء بدر».. 6 لقطات من العرض الخاص لـ«شيخ جاكسون»

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التحرير

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بعد انتظار طويل، شهد أمس الإثنين، العرض الخاص لفيلم "شيخ جاكسون"، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، وأقيم العرض بأحد المولات الكبرى في مدينة 6 أكتوبر، وحرص على الحضور مخرج الفيلم "عمرو سلامة"، والفنان أحمد مالك ونجلاء بدر وغيرهما.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من أبرز اللقطات التي أثارت الجدل بالعرض..

1- غياب النجوم
لفت الأنظار في العرض غياب عدد كبير من نجوم الفيلم، من أبرزهم الفنان "أحمد الفيشاوي" والفنانة " رضا" و"أمينة خليل "و"درة" وغيرهم، وأشار البعض إلى أن سبب تغيب "أحمد الفيشاوي" هو الهجوم الشديد الذي تعرض له بسبب كلمته غير اللائقة في مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتم في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

2- إنجي وجدان
حرصت الفنانة "إنجي وجدان" على حضور العرض الخاص بالفيلم وتهنئة زملائها، ولكنها بدت بزيادة ملحوظة في الوزن، وحضر معها الفيلم زوجها المهندس أحمد الوتيدي.

3- سلمى أبو ضيف
أثارت الفنانة الشابة "سلمى أبو ضيف" الجدل بسبب إطلالتها في العرض الخاص لفيلم "شيخ جاكسون"، حيث ارتدت طاقما أسود اللون شفافا من الأعلى لفت أنظار الكثيرين.

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4- أحمد شامي
بعد غياب طويل، ظهر الفنان "أحمد شامي"، عضو فريق "واما" الغنائي" سابقًا، في العرض الخاص للفيلم.

5- نجلاء بدر
بفستان ضيق قصير أبيض اللون، تألقت الفنانة "نجلاء بدر" في العرض الخاص للفيلم، وبدت بنحافة ملحوظة.

6- تأثر الجمهور
التقطت عدسات الكاميرات صورًا لبعض الشباب الذين حرصوا على حضور العرض الخاص للفيلم، وبدا عليهم التأثر بشخصية المغني الأمريكي الراحل "مايكل جاكسون".

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التحرير

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