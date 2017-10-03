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عماد الدين أديب: مصر عادت لدورها في المنطقة بعد 7 سنوات من الغياب

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مصراوي Masrawy

عماد الدين أديب: عادت لدورها في المنطقة بعد 7 سنوات من الغياب

03:27 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

عماد الدين أديب: مصر عادت لدورها في المنطقة بعد 7 سنوات من الغياب

الإعلامي عماد الدين أديب

كتب- محمود رمزي:

قال الإعلامي الكبير عماد الدين أديب، إن التحركات المصرية لدعم حكومة الوفاق الفلسطينية، وتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. يأتي من منطلق "قومي" ومحاولة من القاهرة للحفاظ على استقرار الأوضاع الأمنية مع قطاع غزة، وسلامة التراب الوطني من محاولات الخارج النيل منه.

وأضاف أديب"، فى تصريح لـ"مصراوى"، أن الدور المصري في حل القضية الفلسطينية لم يعد "تاريخي" أو "عاطفي"، كما كان في العقود الماضية، وإنما دورا ضروريًا لخدمة المصالح المصرية مع دول الجوار.

وتابع: "القاهرة أصبحت أكثر قدرة على لعب الدور الرئيسي في القضايا الأقليمية خاصة الأزمة الفليسطينية والليبية بعد غياب، وإنكفاء على معالجة الأزمة الداخلية التي كانت تهدد سلامة مؤسسات الدولة عقب ثورة 25 يناير".

واستطرد أديب: "المخططات القطرية في إحداث الانشقاق الفسطيني، ودعم حركة حماس، سيتراجع أمام الدور المصري فى السنوات المقبلة، وما حدث من اتفاق بن وزيري الخارجية الأمريكي والقطري من توقيع اتفاق ثنائي تلتزم من خلاله الدوحة بالتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية مثل حماس وطالبان سيتبلور إلى انفراجة في الأزمات الإقليمية، على رأسها الملف الليبي ودعم حماس وإيران".

واختتم: "حماس تتبع الإخوان تنظيميا وعقائديا، ولكن التمويل القطري للحركة هو الأكثر تأثيرا نتيجة قيام الدوحة بدفع رواتب موظفى قطاع غزة على مدار 11 عام متواصل".

كانت حكومة الوفاق الفلسطينية، تسلمت مهامها واختصاصاتها فى قطاع غزة بشكل رسمي اليوم، عقب انعقاد جلسة الأسبوعية في القطاع بحضور الوزير خالد فوزي رئيس المخابرات العامة المصرية.

وألقى الرئيس عبد الفتاح ، رسالة مسجلة لحكومة الوفاق الفلسطيني، حث خلالها على تحقيق الوفاق بين أطياف الشعب الفلسطينى و تخطى كافة العقبات التى ادت إلى التنافر والانقسام.​

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مصراوي Masrawy

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