هنية : مصر لن يأتيها من غزة إلا كل خير فيما يتعلق بقضايا الأمن

القاهرة – (مصراوي):

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن وجود مصر بثقلها السياسي لرعاية المصالحة الوطنية الفلسطينية، يعطي مزيدا من التفاؤل والثقة، مؤكدًا أن مصر لن يأتيها من غزة إلا كل خير فيما يتعلق بقضايا الأمن.

وأضاف هنية في حوار مع قناة إكسترا نيوز، الثلاثاء، أن وجود مصر بثقلها السياسي لرعاية المصالحة الوطنية الفلسطينية يعطي مزيدا من التفاؤل، حيث سيتم هذه المرة عبور صحراء الانقسام بمساعدة مصر، لافتا إلى أن سنوات الانقسام قد طالت.

وأكد حرص ومسؤولية كل فرد فلسطيني على أن يكون لديه القرار الجرىء لطي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وشدد هنية على حماس لن تسمح بحدوث لأي ضرر لمصر وأمنها القومي، مشيرا إلى أن القاهرة قدمت مساعدات كثيرة إلى قطاع #غزة وهذا يساعد قوى الأمن على تنفيذ مهامها.