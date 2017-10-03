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"شيح" لحماية طلاب مدرسة إعدادية من الطريشة والثعابين في السويس (صور)

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مصراوي Masrawy

"شيح" لحماية طلاب مدرسة إعدادية من الطريشة والثعابين في السويس (صور)

02:46 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

تفقدت لجنة مشتركة من إدارة الأمراض الناقلة والملاريا، والطب والوقائي مدرسة الصفا الإعدادية المشتركة بحي عتاقة، بالسويس، للتخلص من أية زواحف خطرة بالمدرسة.

وقال عبدالحافظ وحيد مدير التعليم في السويس، إن طلاب مدرسة الصفا، فوجئوا أمس الإثنين، خلال مغادرتهم المدرسة بثعبان يخرج من صندوق القمامة.

وأشار عبدالحافظ، إلى أن إدارة المدرسة أرسلت استغاثة، وتدخل عاملين بشركة النصر للأسمدة، وتمكن أحدهم من الإمساك بالثعبان بعدما غطى يديه بملابسه.

وأوضح في تصريح صحفي، أن الثعبان كان طوله لا يتجاوز متر، وله قرنين صغيرين ما يدل أنه أحد أنواع الطريشة "الأفاعي" السامة.

وقال: "تواصلت مع إدارة الأمراض الناقلة المعنية بمقاومة الزواحف القاتلة، لتطهير المدرسة"، وأضاف أن الإدارة أجرت مسحًا شاملًا لكل المنشآت ودورات المياه والمخازن والملاعب، وقدمت تقريرًا مبدئيًا يفيد بأنه بعد المسح الميداني اليوم، لم يعثر على أية ثعابين أو أي نوع من الزواحف السامة.

من ناحية أخرى، قال المهندس محمود زياد مدير إدارة الأمراض الناقلة، إن المدرسة تحتاج إلى زرع حزام شجري، مؤلف من شجيرات الشيح كإجراء وقائي طارد للزواحف بكل أنواعها.

 

ولفت المهندس محمود زياد، إلى أن الشجيرات ستزرع على سور المدرسة من الخارج، عقب إجراء عملية تطهير واسعة للفناء وغرف التفتيش الخاصة بالصرف وإزالة أي شجيرات يمكن أن تختبئ فيها الزواحف.

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