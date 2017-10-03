حبس شاب تنكر في زي منتقبة لزيارة محبوبته بالشرقية

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أمرت نيابة فاقوس العامة برئاسة المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتنكر في زي سيدة منتقبة، لمحاولة الدخول إلى منزل محبوبته بقرية "سوادة أبو شلبي".



وتعدى الأهالي بالضرب على الشاب "أحمد ع."، 22 سنة، عقب تمزيق النقاب الذي كان يرتديه أثناء دخوله أحد منازل القرية.





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وأشارت التحريات إلى أن المتهم تقدم لخطبة إحدى الفتيات بالقرية منذ عام ونصف، إلا أن والدها رفض أكثر من مرة، قبل أن يسافر للعمل بالمملكة العربية السعودية، وأرد الاطمئنان لعيها فور عودته من الخارج فتنكر في زي منتقبة.