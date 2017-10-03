وزير النقل لمصراوي: رفع أسعار تذاكر المترو عقب الانتهاء من الخط الرابع

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن استمرار تقديم خدمة جيدة في مترو الأنفاق يستلزم رفع أسعار التذكرة، مشترطا الانتهاء من خطوط المترو الرابع للإعلان عن هذه الزيادة.

وأضاف الوزير في تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء: "طول السكة الحديد في الترو دلوقتي 70 كم، وبنستهدف إنها توصل 200 كم، بعد الانتهاء من الخطوط الجديدة، وساعتها هنعلن الزيادة المقررة، وأكيد مش هتوصل لـ100% من سعر تذكرة المترو".

وأوضح عرفات: "الحمد لله المترو شغال دلوقتي كويس بعد الزيادة الأخيرة، على الأقل مبيحققش خساير، لكن لسه فيه ديون قديمة متراكمة بنحاول نسدد فيها لأن حجمها 600 مليون جنيه، غير زيادة سنوية في التشغيل تقدر بـ70 مليون جنيه، نتيجة رفع أسعار الكهرباء".