هنية: نؤيد المصالحة.. والدم المصري غالي على حركة حماس (فيديو)

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قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن قرار المصالحة الفلسطينية سابق وقديم، موضحا أن حماس وقعت العديد من الاتفاقيات منذ 2005.

وأضاف هنية، خلال لقاء خاص على فضائية "اكسترا نيوز"، مع الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، أن جميع أعضاء حماس في الداخل والخارج يؤيدون المصالحة، موضحا أنهم أدركوا أن هناك خطر حقيقي يهدد الدولة الفلسطينية فكان قرار المصالحة.

وتابع أن المحرك الثاني لإتمام المصالحة تخفيف العبء على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الدم المصري غالي على حركة حماس.

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وأشار هنية إلى أن استقرار مصر يهمهم، موضحا أن حماس لن تتستر أو تأوى إنسان يمس الأمن القومي المصري، وحال معرفتها بوجود أي جهة تفكر في إيذاء الأمن المصري ستقوم بإجراءات لإحباط هذه الأعمال.