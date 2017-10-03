أخبار عاجلة

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة -
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق -
محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

هنية: نؤيد المصالحة.. والدم المصري غالي على حركة حماس (فيديو)

Google+ Print
هنية: نؤيد المصالحة.. والدم المصري غالي على حركة حماس (فيديو) هنية: نؤيد المصالحة.. والدم المصري غالي على حركة حماس (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن قرار المصالحة الفلسطينية سابق وقديم، موضحا أن حماس وقعت العديد من الاتفاقيات منذ 2005.

وأضاف هنية، خلال لقاء خاص على فضائية "اكسترا نيوز"، مع الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، أن جميع أعضاء حماس في الداخل والخارج يؤيدون المصالحة، موضحا أنهم أدركوا أن هناك خطر حقيقي يهدد الدولة الفلسطينية فكان قرار المصالحة.

وتابع أن المحرك الثاني لإتمام المصالحة تخفيف العبء على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الدم المصري غالي على حركة حماس.

شاهد أيضا

وأشار هنية إلى أن استقرار يهمهم، موضحا أن حماس لن تتستر أو تأوى إنسان يمس الأمن القومي المصري، وحال معرفتها بوجود أي جهة تفكر في إيذاء الأمن المصري ستقوم بإجراءات لإحباط هذه الأعمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل