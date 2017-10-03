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بالفيديو- الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعا في غزة بحضور رئيس المخابرات المصرية

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مصراوي Masrawy

- الفلسطينية تعقد اجتماعا في غزة بحضور رئيس المخابرات المصرية

01:23 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

بالفيديو- الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعا في غزة بحضور رئيس المخابرات المصرية

القاهرة – (مصراوي):

عقدت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، اجتماعا في قطاع غزة بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء خالد فوزي، الذي وصل لمتابعة ملف المصالحة الفلسطينية.
ووصل فوزي ظهر الثلاثاء، إلى قطاع غزة وكان في استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله لمتابعة المصالحة الفلسطينية.

وكان الالاف من الفلسطيني يحتشدون أمام مقر الحكومة في قطاع غزة احتفالا بتسلم الحكومة قطاع غزة، مرددين عددا من الأغاني المصرية ومنها "تسلم الأيادي".

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء خالد فوزي في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله لمتابعة إتمام المصالحة الفلسطينية.
وقالت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء، إنه من المقرر أن يتوجه اللواء فوزي بعد ذلك إلى قطاع غزة.

وعقدت الحكومة الفلسطينية، برئاسة رامي الحمدالله الثلاثاء أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، بعد تسلمه القطاع أمس من حركة حماس بحضور وفد أمني مصري.

وقال الحمد الله عند افتتاح الجلسة إن "الحكومة ستحل كافة القضايا العالقة بالتوافق والشراكة"، لافتا إلى أن "تحقيق المصالحة يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها فيما يخص ملف إعادة الإعمار".

وتابع الحمد الله "أصلحنا 65% من المنازل المدمرة، وملف الموظفين سيتم بحثه في اجتماعات القاهرة"، مضيفا أن الحكومة ستمارس "صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة".

كما دعا "المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع حصارها عن القطاع"، وطالب اسرائيل ب"وقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين خاصة في غزة من خلال رفع الحصار وفتح المعابر".

وهذا الاجتماع هو الأول للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ نوفمبر 2014 .

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مصراوي Masrawy

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