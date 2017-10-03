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محافظ سوهاج: إزالة وتطوير جميع المناطق والأسواق العشوائية قبل يونيو المقبل

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج: إزالة وتطوير جميع المناطق والأسواق العشوائية قبل يونيو المقبل

02:07 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

محافظ سوهاج: إزالة وتطوير جميع المناطق والأسواق العشوائية قبل يونيو المقبل

اجتماع تطوير المناطق العشوائية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، إزالة وتطوير جميع المناطق والأسواق العشوائية بنطاق المحافظة قبل نهاية شهر يونيو من العام القادم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسس بتطوير كافة المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية قبل نهاية يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الثلاثاء، بحضور العميد هيثم الشندويلي مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والمقدم وليد حسنين المستشار العسكري للمحافظة، واللواء عمرو عزمي السكرتير العام، والمحاسب كمال شلبي السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الإسكان ومسئول وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه لم يتبق بنطاق المحافظة سوى 6 مناطق عشوائية وستقوم المحافظة بدراسة عدد من المقترحات للانتهاء من تطوير تلك المناطق قبل نهاية شهر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن المحافظة ستقوم بتسكين أهالي تلك المناطق بعمارات الإسكان الاجتماعي في حال قرب المنطقة المستهدفة من عمارات الإسكان الاجتماعي، أو بناء عمارات جديدة على أراضي فضاء أملاك دولة لنقل الأهالي إليها، على أن يتم إزالة تلك العشوائيات واستغلالها في إقامة مبان خدمية للمواطنين أو حدائق عامة.

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