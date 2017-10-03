انطلاق المؤتمر الدولي للنانو تكنولوجي في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

بدأت في مدينة الأقصر اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي للنانو تكنولوجي من أجل حياة أفضل، بمشاركة كبار الباحثين بـ4 دول و10 جامعات وهيئات علمية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي.

يتناول المؤتمر تطبيقات المواد النانوية في مجالات الطب والصيدلة والعلوم والهندسة والزراعة والطب البيطري، وكذلك إنتاج خلايا الطاقة الشمسية، وتنقية المياه وتحسين الإنتاج الحيواني، كما يتضمن المؤتمر محورًا عن أضرار استخدام المواد النانو مترية.

وصرح الدكتور محمود خضاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الموتمر يشارك فيه باحثين من دول ألمانيا وفرنسا وتونس واليمن بالإضافة لباحثين من جامعات القاهرة والإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ وعين شمس وبني سويف والمركز القومي للبحوث والهيئة العربية للتصنيع ومدينة الأبحاث ببرج العرب بالإضافة لجامعة جنوب الوادي الداعية والمنظمة للمؤتمر.