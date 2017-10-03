ضبط 5 متهمين سطوا على مصنع نسيج واعتدوا على مالكه في السلام

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في كشف لغز اقتحام ورشة نسيج بمنطقة السلام، والاستيلاء على كمية من خيوط الغزل، تحت تهديد الأسلحة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص تم ضبطهم.

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغاً من "عبد الحميد ج"39 سنة، صاحب ورشة لمباس تكس للنسيج الكائن بالمنطقة الصناعية، دائرة القسم (مصاب بكدمات بالوجه واليدين والقدمين)، أنه حال تواجده داخل مصنعه، فوجئ بدخول 3 أشخاص (أدلى بأوصافهم التقريبية)، قاموا بالتعدي عليه بالضرب، وتهديده بسلاح ناري "فرد خرطوش" محدثين ما به من إصابات، وتوثيق يديه وقدميه باستخدام حبل، ووضع شريط لاصق على فمه، والاستيلاء على 30 كرتونه بداخلهم خيط غزل بإجمالي 1 طن وفروا هاربين.

بإجراء التحريات بمكان الواقعة ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وهم كل من "سلامة ن" 36 سنة، و"أحمد ص"29 سنة، عامل، و"محمد ع"26 سنة، عامل، و"حسن ص" 30 سنة، عامل، و"وليد ع"33 سنة.

عقب تقنين الإجراءات وبأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفر إحداها عن ضبطهم، وبحوزة الثاني سلاح ناري" فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقتان من ذات العيار ".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر المتهم الأول بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية، ولسابقه عمله بمصنع مجاور للورشة محل الواقعة ولعلمه بتواجد المجني عليه بمفرده خطط لسرقته بالإكراه واتفق مع باقي المتهمين على تنفيذ مخططه، وفي سبيل ذلك قاموا بإعداد السلاح الناري المضبوط، وشريط لاصق وحبل، وتوجهوا للمصنع محل الواقعة مستقلين السيارة ( رقم ق ف ب 6895) ماركة فورد ربع نقل بيضاء اللون "ملك وقيادة المتهم الخامس" دلف المتهمين من الثاني إلى الرابع للورشة، وتعدوا على المجني عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات وهددوه بالسلاح الناري المضبوط بحوزة المتهم الثاني وقاموا بتوثيق يديه وقدميه بحبل، ووضع شريط لاصق على فمه، وعقب ذلك قام المتهمان الأول والخامس بالاستيلاء على المسروقات وتحميلها على سيارة الأخير ولاذوا بالفرار.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، للنيابة العامة التي تولت التحقيق .