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بوتين يهنئ ألمانيا بمناسبة يوم الوحدة

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مصراوي Masrawy

بوتين يهنئ ألمانيا بمناسبة يوم الوحدة

01:50 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

بوتين يهنئ ألمانيا بمناسبة يوم الوحدة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو- (د ب أ):

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألمانيا بمناسبة يوم الوحدة الألمانية، داعيا إلى تعاون جيد بين موسكو وبرلين.

وكتب بوتين في خطاب تهنئة للرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشارة أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء: "نأمل أن نتمكن من توسيع العلاقات الجيدة في العديد من المجالات على نحو متبادل".

وبدون الإشارة بشكل مباشر إلى النزاعات في شرق أوكرانيا وسوريا، أكد بوتين ضرورة أن تتعاون موسكو وبرلين في القضايا الدولية الراهنة، موضحا أنه يمكن من خلال ذلك ضمان الأمن والاستقرار على المستوى الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تحتفل اليوم بالذكرى السنوية السابعة والعشرين لتوحيد شطريها.

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