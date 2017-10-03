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المنطقة الجنوبية العسكرية توزع مقاعد وكشاكيل على طلاب مدارس بسوهاج

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مصراوي Masrawy

المنطقة الجنوبية العسكرية توزع مقاعد وكشاكيل على طلاب مدارس بسوهاج

01:57 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

وزع الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج والعميد هيثم الشندويلي، مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، عددًا من المقاعد المدرسية والكشاكيل المهداة من قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، على طلاب مدارس النبوي المهندس الإعدادية بإدارة سوهاج التعليمية، والسادات الإعدادية بإدارة أخميم التعليمية.

وأشاد المحافظ بالمبادرة، موجهًا الشكر للقوات المسلحة، وخاصة قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، وحرصها الدائم على المشاركة المجتمعية، وتقديم الخدمات للمواطنين وطلاب المدارس في سوهاج، برغم كل التحديات التي تواجه القوات المسلحة من مواجهة الإرهاب، وحماية الحدود والمساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية بالعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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