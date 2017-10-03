مصادر برلمانية: المنافسة محصورة على رئاسة 4 لجان برلمانية فقط

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أكدت مصادر برلمانية، أن غالبية اللجان النوعية في البرلمان تشهد استمرار أغلب رؤسائها السابقين، باستثناء 4 لجان فقط، وهي التي ستشهد منافسات أو تم بالفعل إنهاؤها بالتزكية.

وأوضحت المصادر أن لجنة الصحة حسمت موقفها ببقاء الدكتور محمد خليل العماري، في منصب الرئيس بعدما كان متوقعا منافسة الدكتور مجدي مرشد. بينما لجنة الإسكان التي كان متوقعا لها أن تشهد صراعا كبيرا استقر الأمر فيها بأن يتنازل المهندس علاء والي، عن رئاسة اللجنة لصالح النائب معتز محمود.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد لجنة النقل والمواصلات تغيير الرئيس بعدما انتقل اللواء سعيد طعيمة للجنة العلاقات الخارجية، ليكون النائب هشام عبد الواحد الأقرب لرئاسة اللجنة.

وتابعت: «تشهد لجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، منافسة متوقعة بين النائبين السيد فليفل، ومصطفى الجندي، خصوصا بعدما انتقل رئيس اللجنة في دور الانعقاد الأول، حاتم باشات إلى لجنة العلاقات الخارجية».

واستكملت المصادر بأن لجنة العلاقات الخارجية تشير التوقعات إلى تخلى الدكتور أحمد سعيد عن منصب الرئيس لها، وتراجع السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق عن الترشح، ليبرز على الساحة النائب طارق رضوان مرشحا بقوة لرئاسة اللجنة.

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وبجانب ذلك تشهد لجنة الإدارة المحلية صراعا محتدما بين ائتلاف دعم مصر الذي يسعى لسحب منصب الرئيس من مرشح حزب الوفد، المهندس أحمد السجيني، لصالح النائب محمد عطية الفيومي. بينما تشهد باقي اللجان استقرارا نسبيا في المنافسة على مقعد رئيس اللجنة.

واستأنف مجلس النواب جلساته أمس الإثنين بعد انتهاء إجازته البرلمانية والتي بدأت في يوليو الماضي واستمرت لثلاثة أشهر، وافتتح رئيس مجلس النواب الجلسة بإلقاء كلمه، ثم ألقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمته التي تضمت أهم مشروعات القوانين التي ستتقدم بها الحكومة خلال دور الانعقاد الحالي.

دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اللجان النوعية، البالغ عددها 25 لجنة، اليوم الثلاثاء، لانتخاب هيئات مكاتبها.