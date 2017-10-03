كمال عامر يترشح على رئاسة «دفاع النواب» للمرة الثالثة

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تستعد لجنة الدفاع والأمن القومي بجلس النواب، لإجراء انتخابات هيئة مكتبها بعد قليل، والتي تشمل مناصب (الرئيس والوكيلين وأمين السر).

وكشفت مصادر أن هناك توافقا بين عدد كبير من أعضاء اللجنة على تزكية اللواء كمال عامر، لرئاستها للمرة الثالثة على التوالي، بينما يشهد مقعد الوكيلين وأمانة السر، معركة ساخنة.

ومن بين المرشحين لمنصب الوكيلين حتى هذه اللحظة، اللواء يحيى كدوانى، وكيل اللجنة على مدار دوري انعقاد، واللواء سلامة الجوهري، واللواء أسامة راضى، واللواء ممدوح مقلد، واللواء أحمد العوضي، وعلى منصب أمين السر، أحمد عبد التواب، وأحمد إسماعيل.

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