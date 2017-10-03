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نائب وزير التجارة والصناعة الروسي يصل القاهرة

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مصراوي Masrawy

نائب وزير التجارة والصناعة الروسي يصل القاهرة

01:29 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

نائب وزير التجارة والصناعة الروسي يصل القاهرة

كتب- طه عبيد:
 
وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، جورجي فلامانوف نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لبحث دعم التعاون الثنائي بين البلدين .
 
صرحت مصادر أمنية بالمطار بأن نائب وزير التجارة والصناعة الروسي وصل علي طائرة الشرق الأوسط القادمة من بيروت، وتم إنهاء إجراءات وصوله والوفد المرافق له باستراحة كبار الزوار.

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