نائب وزير التجارة والصناعة الروسي يصل القاهرة
نائب وزير التجارة والصناعة الروسي يصل القاهرة
01:29 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
كتب- طه عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، جورجي فلامانوف نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لبحث دعم التعاون الثنائي بين البلدين .
صرحت مصادر أمنية بالمطار بأن نائب وزير التجارة والصناعة الروسي وصل علي طائرة الشرق الأوسط القادمة من بيروت، وتم إنهاء إجراءات وصوله والوفد المرافق له باستراحة كبار الزوار.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الأهلي يصل القاهرة بعد لقاء النجم الساحلي
-
مطار القاهرة يرحل 22 إفريقيا إلى بلادهم
-
منع حقوقي من مغادرة البلاد
-
وزراء الرياضة والزراعة والآثار يصلون القاهرة بعد مشاركتهم في العيد
إعلان
إعلان