نائب وزير التجارة والصناعة الروسي يصل القاهرة

كتب- طه عبيد:



وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، جورجي فلامانوف نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لبحث دعم التعاون الثنائي بين البلدين .



صرحت مصادر أمنية بالمطار بأن نائب وزير التجارة والصناعة الروسي وصل علي طائرة الشرق الأوسط القادمة من بيروت، وتم إنهاء إجراءات وصوله والوفد المرافق له باستراحة كبار الزوار.