«علاء والى» يتنازل عن رئاسة لجنة الإسكان لـ«معتز محمود»

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قالت مصادر برلمانية بمجلس النواب، إن الصراع على رئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب انتهى بالتوافق مساء أمس الإثنين، بعد تدخلات الدكتور على عبد العال رئيس المجلس واجتماعه بالنواب المتنازعين لإقناع النائب علاء والى بالتنازل عن رئاسة اللجنة خلال الدور البرلمانى الثالث للنائب معتز محمود.

وتابعت المصادر: «تأكد للنواب المتنازعين على رئاسة اللجنة حسم فوز والي برئاسة اللجنة خلال هذا الدور البرلمانى للمرة الثانية، الأمر الذي اضطرهم إلى اللجوء للدكتور على عبد العال للتدخل وإنقاذ الموقف بالتوافق فيما بينهم على رئاسة اللجنة، نظرا لما يتمتع به الأخير من احترام من جميع النواب».

وأضافت المصادر البرلمانية، أنه بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية الأولى مساء أمس الإثنين، عقد رئيس المجلس اجتماعا بالنواب المتنازعين على رئاسة اللجنة وخصوصا المهندس علاء والى، الذى كان أقرب المرشحين للفوز بالرئاسة لكى يتم إقناعه ويتنازل عن رئاسة اللجنة، وبالفعل استجاب «والي» لتدخلات الدكتور على عبد العال وتنازل عن رئاسة اللجنة أثناء الاجتماع للنائب معتز محمود.

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