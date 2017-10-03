أخبار عاجلة

سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة -
إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية -
إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور) -
حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر -
في الذكرى الـ72.. عابد: «الأمم المتحدة» وراء دمار العراق وسوريا وليبيا واليمن -
حصرياً .. بطولة REV IT UP على شاشة ONSPORT ابتداء من الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مهندس وأبنائه الثلاثة يختطفون عاملا بأكتوبر بسبب هاتف محمول

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مهندس وأبنائه الثلاثة يختطفون عاملا بأكتوبر بسبب هاتف محمول

01:14 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

مهندس وأبنائه الثلاثة يختطفون عاملا بأكتوبر بسبب هاتف محمول

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

تقمص مهندس وأبنائه الثلاثة دور رجال الشرطة، وتوصلوا إلى المتهم بسرقة هاتف محمول خاص بأحدهم، واختطفوا عاملا بمقهى؛ لرفضه إعادة الهاتف الذي اشتراه من سارقه.

تلقى مسؤول غرفة النجدة إخطارًا بتقدم عامل بمصنع وجبات جاهزة في المنطقة الصناعية السادسة بأكتوبر، بمشاهدته سيارتين يستقلها 7 أشخاص، وضعوا أحد الأشخاص (مقيد اليدين والقدمين) داخل حقيبة سيارة ماركة كيا كارينز عقب خروجهم من مصنع تحت الإنشاء بالقطعة رقم 420.

توصلت تحريات المباحث إلى أن مسجل خطر يدعى "عقيبة"، 18 سنة، سرق هاتف نجل مهندس يدعى "ع. ا."، 54 سنة، لكن الأخير نجح في التوصل إليه، وتمكن من ضبطه، مستعينا بـ3 من أبنائه وعاملين اثنين.

وأخبر المتهم أنه باع الهاتف لعامل بمقهى يدعى "ب. ع."، 22 سنة، وتوجهوا إلى محل عمله بالمنطقة الصناعية السادية مستقلين سيارة جيب شروكي وأخرى كيا، وتمكنوا من خطفه.

ونجحت قوات الأمن في الوصول إلى مكان احتجاز العامل وتحريره، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "بنادق آلية وطلقات خرطوش ووصية شرعية".. أحراز متهمي "داعش عين شمس"

    أخبار

  • ضبط عاطل سرق محتويات مدرسة بروض الفرج

    أخبار

  • حريق هائل في مصنع منتجات غذائية بأكتوبر

    أخبار

  • ضبط 470 خط محمول متنوع مسجلة ببيانات وهمية بعدة محافظات

    أخبار

إعلان

6db0ab4d4a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة