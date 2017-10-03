مهندس وأبنائه الثلاثة يختطفون عاملا بأكتوبر بسبب هاتف محمول

كتب - محمد شعبان:

تقمص مهندس وأبنائه الثلاثة دور رجال الشرطة، وتوصلوا إلى المتهم بسرقة هاتف محمول خاص بأحدهم، واختطفوا عاملا بمقهى؛ لرفضه إعادة الهاتف الذي اشتراه من سارقه.

تلقى مسؤول غرفة النجدة إخطارًا بتقدم عامل بمصنع وجبات جاهزة في المنطقة الصناعية السادسة بأكتوبر، بمشاهدته سيارتين يستقلها 7 أشخاص، وضعوا أحد الأشخاص (مقيد اليدين والقدمين) داخل حقيبة سيارة ماركة كيا كارينز عقب خروجهم من مصنع تحت الإنشاء بالقطعة رقم 420.

توصلت تحريات المباحث إلى أن مسجل خطر يدعى "عقيبة"، 18 سنة، سرق هاتف نجل مهندس يدعى "ع. ا."، 54 سنة، لكن الأخير نجح في التوصل إليه، وتمكن من ضبطه، مستعينا بـ3 من أبنائه وعاملين اثنين.

وأخبر المتهم أنه باع الهاتف لعامل بمقهى يدعى "ب. ع."، 22 سنة، وتوجهوا إلى محل عمله بالمنطقة الصناعية السادية مستقلين سيارة جيب شروكي وأخرى كيا، وتمكنوا من خطفه.

ونجحت قوات الأمن في الوصول إلى مكان احتجاز العامل وتحريره، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.