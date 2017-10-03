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بالصور.. بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بجمصة ضمن مشروع الـ3048

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مصراوي Masrawy

بالصور.. بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بجمصة ضمن مشروع الـ3048

01:06 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع إنشاء 3048 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي بجمصة.

وأضاف محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفيه له اليوم، أن مساحة الوحدة تبلغ 90 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أنه جرى تسليم عمارتين ضمن مشروع جمصة 3، والذي يضم إجمالي 864 وحدة سكنية، بواقع 36 عمارة للمواطنين المخصص لهم وحدات بالمشروع، الذي يتم تنفيذه بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي وبتمويل من بنك التعمير والإسكان.

وأشار الشعراوي، إلى أن إجراءات التسليم تتم بتواجد لجنة من مديرية الإسكان كجهة إدارية لتسليم الوحدات للمواطنين الذين جرى تخصيص وحدات لهم برئاسة المهندسة سهير نعيم، مدير مديرية الإسكان، وعضوية مجلس مدينه جمصة.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم تسليم وحدات المشروع في قطاع جمصة 3 بواقع عمارتين أسبوعيًا.

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