بالصور.. بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بجمصة ضمن مشروع الـ3048
بالصور.. بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بجمصة ضمن مشروع الـ3048
01:06 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
عقب نشر "مصراوي" لقصته.. فريق من "التضامن" لإنقاذ عجوز مستشفى دمنهور
الدقهلية - رامي القناوي:
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع إنشاء 3048 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي بجمصة.
وأضاف محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفيه له اليوم، أن مساحة الوحدة تبلغ 90 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أنه جرى تسليم عمارتين ضمن مشروع جمصة 3، والذي يضم إجمالي 864 وحدة سكنية، بواقع 36 عمارة للمواطنين المخصص لهم وحدات بالمشروع، الذي يتم تنفيذه بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي وبتمويل من بنك التعمير والإسكان.
وأشار الشعراوي، إلى أن إجراءات التسليم تتم بتواجد لجنة من مديرية الإسكان كجهة إدارية لتسليم الوحدات للمواطنين الذين جرى تخصيص وحدات لهم برئاسة المهندسة سهير نعيم، مدير مديرية الإسكان، وعضوية مجلس مدينه جمصة.
وأوضح المحافظ، أنه سيتم تسليم وحدات المشروع في قطاع جمصة 3 بواقع عمارتين أسبوعيًا.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بحث إنجاز الخدمات بمدن السويس الجديدة قبل نهاية العام
-
إغلاق مخبزين ومطعمين وإعدام 332 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية
-
إغلاق 42 منشأة طبية مخالفة لشروط الترخيص في الدقهلية
-
بالصور - لحجز مقاعد بالفصول.. تكدس أولياء الأمور في ساحات المدارس
إعلان
إعلان