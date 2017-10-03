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بالصور- حفل تأبين للراحل حشمت قاسم في جامعة القاهرة بحضور الخشت

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مصراوي Masrawy

بالصور- حفل تأبين للراحل حشمت قاسم في جامعة القاهرة بحضور الخشت

01:06 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

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كتب- محمد قاسم:

نظمت جامعة القاهرة، حفل تأبين للدكتور حشمت قاسم الأستاذ بقسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وحضر حفل التأبين الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب، والدكتور هشام عزمي رئيس قسم الوثائق والمكتبات بالكلية،وأساتذة الكلية وأسرة الدكتورالراحل حشمت قاسم.

وفي، كلمته الافتتاحية، أشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بالراحل الدكتور حشمت قاسم ومسيرته الحافلة بالإبداع النقدي والفكري، مشيرًا إلى أن الراحل كان له دور بارز في النشر المعلوماتي العربي.

وقال الخشت إن الدكتور حشمت كان صاحب أخلاق رفيعة ومحبوباً بين زملائه وطلابه، ودعا أسرته وزملائه وطلابه بالفخر برحلة الراحل حشمت قاسم ومسيرتة العلمية البارزة.

يشار إلي أن الراحل من مواليد محافظة الغربية عام 1943، وعمل أستاذاً بعلم المعلومات بجامعة القاهرة، ومديراً لمركز النشر بجامعة القاهرة. وعمل خبيراً بعلم المكتبات بالإمارات العربية المتحدة وجامعة الإمام محمد بن السعود الإسلامية، واتسم بالحيادية في العلم والدقة في الترجمة والمعرفة الموسوعية وتتلمذ علي يديه العديد من علماء المكتبات وعلم المعلومات في والعالم العربي .

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