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10 أكتوبر.. الحكم في دعوى زيادة أسعار الدواء

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مصراوي Masrawy

10 أكتوبر.. الحكم في دعوى زيادة الدواء

01:02 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

10 أكتوبر.. الحكم في دعوى زيادة أسعار الدواء

الأدوية

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في الدعوى القضائية المقامة من عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور مصطفى الوكيل، ضد قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 2017، المتضمن زيادة أسعار الأدوية، والبيع بسعرين لجلسة 10 أكتوبر الجاري.

قالت الدعوى إن القرار خالف نص المادة (9)، من قانون التسعير الجبري بتعليق البيع على شرط تاريخ التصنيع أو الاستيراد من الخارج، وجعل تاريخ القرار حدًا فاصلًا لتحديد سعر الدواء بالمخالفة للقانون والأعراف الدوائية والتجارية.

وأوضحت أن قرار البيع بسعرين يتعارض مع قرار مجلس الوزراء السابق الصادر في 6 مايو 2016، كما أنه يتعارض مع قانون نقابة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 والذي منع المضاربة وكذلك البيع بسعرين.

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