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ضبط 5 أشخاص شرعوا في خطف مالك مصنع طوب بالعياط بسبب 80 ألف جنيه

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مصراوي Masrawy

ضبط 5 أشخاص شرعوا في خطف مالك مصنع طوب بالعياط بسبب 80 ألف جنيه

12:56 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

ضبط 5 أشخاص شرعوا في خطف مالك مصنع طوب بالعياط بسبب 80 ألف جنيه

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

أحبطت أجهزة الأمن بالجيزة بمساعدة أهالي قرية جرزا بمركز العياط، محاولة 5 أشخاص لاختطاف مالك مصنع طوب بسبب خلافات مالية.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بضبط 5 أشخاص بحوزة أحدهم بندقية آلية وذخيرة حية.

انتقلت قوة من قسم شرطة العياط بقيادة المقدم مروان الحسيني، وتبين ضبط سائق "ع. د."، 40 سنة، هارب من قضيتي تبديد، و4 آخرين بينهم عاطلين هاربين من أحكام قضائية بالسجن.

وأمام العقيد علي عبد الرحمن، مفتش مباحث العياط والبدرشين، أكد المتهم الأول وجود خلافات مالية بين شقيقه ومالك مصنع طوب يدعى "ع. غ."، 44 سنة؛ بسبب رفض الأخير سداد مبلغ 80 ألف جنيه لشقيقه قيمة توريد مازوت للمصنع، بدعوى أنه مغشوش.

ولفت المتهم إلى أنه استعان بباقي المتهمين واستقلوا سيارة نصف نقل ماركة تيوتا بدون لوحات معدنية للتوجه إلى المصنع؛ لإجبار مالكه على دفع المبلغ أو إكراهه على توقيع إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح المضبوط.

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