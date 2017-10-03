أخبار عاجلة

سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة -
إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية -
إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور) -
حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر -
في الذكرى الـ72.. عابد: «الأمم المتحدة» وراء دمار العراق وسوريا وليبيا واليمن -
حصرياً .. بطولة REV IT UP على شاشة ONSPORT ابتداء من الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ44 لنصر أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القوات المسلحة تهنئ الرئيس بالذكرى الـ44 لنصر أكتوبر

12:38 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ44 لنصر أكتوبر

الفريق أول صدقي صبحي

كتب- مصطفى المنشاوي:

بعث الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وجاء في نص البرقية المبعوثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، الذي حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب بقواته المسلحة ورجالها".

وتابع: "لقد حقق هذا النصر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث وجسد أصاله شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن المفدى بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا".

وأضاف في نص البرقية: "ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يشعرون بالشموخ والعزة بهذا الإنجاز العظيم الذي حققه جيل أكتوبر، ويؤكدون لسيادتكم استعدادهم الكامل لحماية الوطن وشعبه وقدرتهم على التصدى لمحاولات المساس بأمنه واستقراره والقضاء على كل مظاهر الإرهاب والتطرف".

واختتم الفريق أول صدقي صبحي، البرقية، قائلًا: "وفقكم الله ورعاكم وكل عام وانتم بخير.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

كما بعث الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء، وأفراد القوات المسلحة المشاركين في حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد .

كما أصدر الفريق محمود حجازي - أيضًا - توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير السياحة يُغادر إلى الفاتيكان لحضور القداس وتسليم خطاب من السيسي

    أخبار

  • رئيس الوزراء أمام البرلمان: نجحنا في تحقيق الاستقرار بفضل دعم النواب

    أخبار

  • رئيس البرلمان يهنئ الشعب والقوات المسلحة بحلول ذكرى نصر أكتوبر

    أخبار

  • دعم مصر يتعهد بالحفاظ على الدولة والانحياز للشعب داخل البرلمان

    أخبار

إعلان

f2805d4711.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه