القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ44 لنصر أكتوبر

كتب- مصطفى المنشاوي:

بعث الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وجاء في نص البرقية المبعوثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، الذي حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها".

وتابع: "لقد حقق هذا النصر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث وجسد أصاله شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن المفدى بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا".

وأضاف في نص البرقية: "ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يشعرون بالشموخ والعزة بهذا الإنجاز العظيم الذي حققه جيل أكتوبر، ويؤكدون لسيادتكم استعدادهم الكامل لحماية الوطن وشعبه وقدرتهم على التصدى لمحاولات المساس بأمنه واستقراره والقضاء على كل مظاهر الإرهاب والتطرف".

واختتم الفريق أول صدقي صبحي، البرقية، قائلًا: "وفقكم الله ورعاكم وكل عام وانتم بخير.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

كما بعث الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء، وأفراد القوات المسلحة المشاركين في حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد .

كما أصدر الفريق محمود حجازي - أيضًا - توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة.